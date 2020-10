Speciale difesa: India, vicecapo Stato maggiore Esercito in visita negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tenente generale Satinder Kumar Saini, vicecapo di Stato maggiore dell’Esercito dell’India è negli Stati Uniti per visitare il Comando Indo-Pacifico Usa, nelle Hawaii, in particolare la sede della componente dell’Esercito, con l’obiettivo di discutere del rafforzamento della cooperazione militare. Il viaggio si concluderà domani, 20 ottobre. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano. Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus nei due paesi sono in corso i preparativi per le esercitazioni congiunte Yudh Abhyas, in programma a febbraio 2021, e Vajra Prahar, a marzo. La trasferta dell’alto ufficiale, inoltre, precede di pochi giorni il prossimo dialogo bilaterale Esteri-Difesa, il cosiddetto “2+2”, che dovrebbe tenersi il 26 e 27 ottobre. In vista dell’appuntamento il vicesegretario di Stato statunitense Stephen Biegun, è stato in India, a Nuova Delhi, dal 12 al 14 ottobre e ha incontrato l’omologo indiano Harsh Shringla, sottosegretario agli Esteri, il ministro degli Esteri Subrahmanyam Jaishankar, il consigliere per la Sicurezza nazionale Ajit Doval e il sottosegretario alla Difesa Ajay Kumar. (Inn)