Speciale difesa: Colombia, Consiglio di Stato revoca sentenza su sospensione attività militari Usa nel paese

- Il Consiglio di Stato della Colombia ha revocato la sentenza del Tribunale amministrativo di Cundinamarca, che a luglio ordinava la sospensione di ogni attività militare statunitense in Colombia, imponendo al presidente Ivan Duque di chiedere l'autorizzazione al Senato per le attività di queste truppe. Lo riferisce il quotidiano "El Tiempo", ricordando che il massimo organo giudizario in materia amministrativa era stato chiamato ad esprimersi sulla questione da alcuni membri del Congresso, che accusano il presidente Duque di non aver chiesto - come indicato nella Costituzione - l'autorizzazione al Senato o allo stesso Consiglio di Stato colombiano per consentire le operazioni delle truppe Usa sul territorio colombiano. Nel riconoscere che la démarche dei deputati ricorrenti rispondeva ad una richiesta di tutela del proprio diritto alla partecipazione politica, che consideravano violato, l'Alta corte ha tuttavia sostenuto che i ricorrenti hanno avuto il tempo di discutere della questione in sede parlamentare per quattro sedute, dall'1 al 10 giugno, e che per questo la deposizione di un'azione di tutela non è giustificata. "I ricorrenti non hanno dimostrato di aver esaurito dinanzi ai consigli di amministrazione del Senato o attraverso i canali previsti per la tutela dei diritti di opposizione il diritto di partecipazione (politica)", ha dichiarato la Corte. Arrivate in Colombia a giugno scorso, le truppe degli Stati Uniti nel paese sono composte da 50 miltiari la cui missione è di sostenere e formare le forze locali nella lotta al narcotraffico. (Mec)