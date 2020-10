Speciale difesa: Iran, è ufficialmente scaduto l’embargo Onu sulle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'embargo imposto dalle Nazioni Unite sulle armi all'Iran ormai 13 anni fa è ufficialmente scaduto nonostante gli sforzi degli Stati Uniti per estenderlo. Il divieto alla libertà di Teheran di acquistare attrezzature militari termina il 18 ottobre, come concordato nell'ambito dell'accordo nucleare del 2015 tra Iran, Russia, Cina, Germania, Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti per impedire agli iraniani di sviluppare armi nucleari. Gli Usa si sono ritirati unilateralmente dall’intesa dopo l’elezione di Donald Trump, imponendo rigide sanzioni contro l’Iran e cercando senza successo di far passare una risoluzione per estendere l'embargo. In una dichiarazione diffusa dai media statali, il ministero degli Esteri iraniano ha affermato che "ad oggi, tutte le restrizioni al trasferimento di armi, attività correlate e servizi finanziari da e verso la Repubblica islamica dell'Iran (...) sono tutte automaticamente terminate". La fine dell'embargo significa che l'Iran sarà legalmente in grado di acquistare e vendere armi convenzionali, inclusi missili, elicotteri e carri armati. il ministero degli esteri iraniano ha affermato che il paese può ora "procurarsi tutte le armi e le attrezzature necessarie da qualsiasi fonte senza restrizioni legali, e unicamente in base alle sue esigenze difensive”. (Res)