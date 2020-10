Speciale difesa: Pompeo, Usa pronti a sanzionare chi venderà armi a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a sanzionare ogni organizzazione o persona che contribuirà a fornire, vendere o trasferire armi da o verso l’Iran. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una dichiarazione nel giorno in cui è scaduto ufficialmente l'embargo imposto dalle Nazioni Unite sulle armi all'Iran. “Gli Stati Uniti sono pronti a ricorrere alle proprie autorità nazionali per sanzionare qualsiasi individuo o entità che contribuisca materialmente alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi convenzionali verso o dall'Iran, nonché coloro che forniscono formazione tecnica, supporto finanziario, servizi e altra assistenza relativa a queste armi”, ha detto Pompeo. In una dichiarazione diffusa dai media statali, il ministero degli Esteri iraniano, da parte sua, ha affermato che "tutte le restrizioni al trasferimento di armi, attività correlate e servizi finanziari da e verso la Repubblica islamica dell'Iran (...) sono tutte automaticamente terminate". La fine dell'embargo significa che l'Iran sarà legalmente in grado di acquistare e vendere armi convenzionali, inclusi missili, elicotteri e carri armati. il ministero degli esteri iraniano ha affermato che il paese può ora "procurarsi tutte le armi e le attrezzature necessarie da qualsiasi fonte senza restrizioni legali, e unicamente in base alle sue esigenze difensive”. (Res)