Speciale difesa: Azerbaigian accetta intervento Croce rossa per consegna feriti e corpi vittime

- L'Azerbaigian è pronto a consegnare i corpi dei militari armeni uccisi nel conflitto del Nagorno-Karabakh. Lo ha detto domenica la Commissione statale sui prigionieri di guerra, ostaggi e persone scomparse di Baku. "In accordo con lo spirito del cessate il fuoco temporaneo dichiarato per scopi umanitari tra l'Azerbaigian e l'Armenia, la Commissione di Stato sui prigionieri di guerra, ostaggi e persone scomparse durante gli incontri con la rappresentanza del Comitato internazionale della Croce Rossa ha espresso la propria disponibilità a trasferire i corpi dei militari armeni situati nel territorio dell'Azerbaigian attraverso un corridoio concordato nella regione di Tovuz", ha riferito la commissione. In precedenza il ministero degli Esteri armeno ha riferito che Baku ha respinto la mediazione della Croce rossa per lo scambio dei feriti e dei corpi delle vittime. (Rum)