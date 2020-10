Speciale difesa: Corea del Sud, al via esercitazioni militari Haguk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendono il via in Corea del Sud le annuali esercitazioni militari di deterrenza delle minacce balistica e nucleare nordcoreana. Le operazioni, denominate Haguk, si protrarranno sino al prossimo 30 ottobre, saranno estese all’intero territorio nazionale sudcoreano e coinvolgeranno Esercito, Marina e Aeronautica militari. Una nota dello Stato maggiore ha precisato che la manovra “è di natura difensiva, e si concentra sul mantenimento della nostra postura e preparazione militare e sul miglioramento delle capacità interoperative”. Il programma sarà simile a quello degli scorsi anni, anche se verranno attuati i protocolli di prevenzione per il nuovo coronavirus e la febbre suina africana. (Git)