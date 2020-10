Speciale difesa: Germania, militari hanno assistito a competizione sportiva di estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano a emergere dettagli sui contatti tra le Forze armate della Germania (Bundeswehr) e l'estrema destra. Come reso noto dal ministero dell'Interno tedesco, militari in servizio attivo hanno assistito alla “Lotta dei nibelunghi” (Kdn), torneo di arti marziali che dal 2013 si tiene in Germania e raccoglie estremisti di destra da tutta Europa. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”, il Kdn è la maggiore competizione sportiva della destra radicale nel continente ed è stato più volte vietato dalle autorità o sciolto dalla polizia. Tuttavia, personale della Bundeswehr non ha soltanto partecipato all'evento come visitatore, ma è anche iscritto alla pagina Facebook del Kdn. Per il ministero dell'Interno tedesco, si tratta di “un numero basso” di militari, “nell'ordine delle due cifre”. (Geb)