Speciale difesa: Iraq, Usa condannano attacco “dei militanti sostenuti dall’Iran” contro sede partito curdo

- Gli Stati Uniti “condannano fermamente” l'attacco alla sede del Partito democratico del Kurdistan (Pdk) a Baghdad “da parte di militanti delle Unità per la mobilitazione popolare sostenuti dall’Iran”. Lo ha detto Morgan Ortagus, portavoce del Dipartimento di Stato Usa, in una nota. “La capacità di parlare liberamente e criticamente è una componente vitale di qualsiasi democrazia, e i partiti politici dovrebbero essere in grado di impegnarsi in un dibattito robusto senza la minaccia di milizie e teppisti. Le attività destabilizzanti delle milizie sostenute dall'Iran che operano al di fuori del controllo del governo iracheno stanno alimentando le tensioni etniche e settarie, minando la democrazia. Esortiamo vivamente tutte le parti a comportarsi in modo responsabile durante questo periodo critico in cui l'Iraq sta già affrontando una pandemia, una crisi economica e la continua minaccia dello Stato islamico”, conclude Ortagus. (Res)