Speciale difesa: Afghanistan, autobomba esplode nella provincia di Ghor, almeno 13 morti e oltre 100 feriti

- E' di almeno tredici morti e 102 feriti il bilancio provvisorio dell'esplosione di un'autobomba avvenuta vicino al quartier generale della polizia nella provincia occidentale di Ghor, in Afghanistan. Lo ha detto il direttore dell'ospedale centrale della zona, Mohammad Omar Lalzad, citato dall'agenzia di stampa russa "Sputnik". Secondo il sito web dell'emittente "Tolo news", primo canale di notizie dell'Afghanistan, l'esplosione ha avuto luogo a Firozkoh, capoluogo di Ghor, in particolare ad un checkpoint in un luogo chiamato Qabristan. Per il momento nessuno ha ancora rivendicato l'attentato, nemmeno i Talebani. Insieme al quartier generale della polizia, nell'area dell'esplosione si trovano gli uffici della magistratura, il dipartimento per gli affari delle donne e un certo numero di agenzie governative. Secondo il direttore dell'ospedale, infine, alcuni feriti sono in condizioni critiche. (Res)