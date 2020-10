Covid: Sciotto (Fapi), il premier diffonde paura, pessimo segnale per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori chiedono al governo parole di chiarezza su versamento imposte e contributi, diminuzione del costo del lavoro e saldo e stralcio delle cartelle esattoriali: dal premier Conte si attendono segnali incoraggianti per la ripresa economica, piuttosto che minacce di nuovi lockdown. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “La ripresa economica non si avvia con la paura, è un pessimo messaggio per le imprese", ha detto. (Com)