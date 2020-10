Slovenia-Nord Macedonia: ministro degli Esteri macedone Osmani in visita a Lubiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Macedonia del Nord, Bujar Osmani, si trova oggi in Slovenia per una visita ufficiale. Secondo quanto riferisce la stampa macedone, la visita è iniziata con un incontro con l'omologo di Lubiana, Anze Logar. "La Slovenia sostiene fermamente i nostri obiettivi strategici e l'ambizione di avviare il processo di adesione (all'Unione europea) entro la fine dell'anno. Un'amicizia genuina per cui avete il nostro massimo apprezzamento", ha scritto su Twitter il ministro Osmani prima dell'incontro con Logar. Nel corso della visita sono previsti anche dei colloqui con il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, e con il presidente del parlamento, Igor Zorcic. (Seb)