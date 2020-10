Cultura: Riccardi (Dante Alighieri), l'italiano vanta un senso di appartenenza culturale unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'italiano non è solo una via di comunicazione ma porta in sé un contenuto umanistico ed un senso di appartenenza culturale che è unico. Lo ha detto il presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi, alla cerimonia di inaugurazione della XXma Settimana della Lingua italiana nel mondo, in corso alla Farnesina. "Il prodotto italiano si lega alla promozione linguistica e se siamo sfidati da altre lingue che possono apparire più utili restiamo ottimisti per la vasta attrazione che la nostra lingua esercita", ha osservato Riccardi, per il quale "nel mondo globale non c'è solo spazio per l'italiano, ma ce n'è bisogno". Senza l'italiano, ha concluso Riccardi, il mondo è più grigio, "abbiamo la responsabilità di promuoverlo" con tutto quello che porta in sé.(Res)