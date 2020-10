Ostia: controlli carabinieri su territorio, tre persone denunciate e tre arrestate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coppia, già nota alle forze dell’ordine, è stata trovata in possesso di 5 ovuli di eroina, del peso di quasi 60 grammi, di circa 1 grammo di crack e della somma contante di oltre 1.500 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Estesa la perquisizione all’interno della casa occupata dai due, i carabinieri hanno rinvenuto inoltre tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente. Sono così scattate le manette ai polsi dei pusher che, al termine delle incombenze di rito, sono stati tradotti presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida. (segue) (Rer)