Ostia: controlli carabinieri su territorio, tre persone denunciate e tre arrestate (3)

- In stato di libertà è stato invece denunciato un giovane incensurato residente in via del Sommergibile. I carabinieri nella sua abitazione hanno rinvenuto circa 2 grammi di hashish, nonchè la somma contante di 3.150 euro, di cui il giovane – un 18enne disoccupato - non ha saputo chiarire la provenienza. La droga ed il contante sono stati sottoposti a sequestro, mentre il pusher è stato denunciato in attesa delle ulteriori decisioni dell’Autorità giudiziaria. A Fiumicino è finito in manette per evasione un 53enne. L’uomo, già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato bloccato dai militari della locale stazione carabinieri mentre si trovava in bicicletta. Il malfattore che, nella più assoluta noncuranza della misura comminatagli e vista la bella giornata, aveva deciso di farsi una passeggiata fuori, è stato nuovamente ristretto presso la sua abitazione in attesa delle ulteriori decisioni del Mmagistrato di sorveglianza. (segue) (Rer)