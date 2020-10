Ostia: controlli carabinieri su territorio, tre persone denunciate e tre arrestate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della serata di ieri, i carabinieri di Ostia sono intervenuti nei pressi di un’abitazione di Ostia Levante su richiesta di una 32enne del posto. La donna, da alcuni mesi perseguitata dall’ex compagno, un 44enne di Ciampino già ristretto agli arresti domiciliari per il citato reato, ha riferito ai militari di avere notato l’uomo in strada. Le immediate ricerche poste in essere dai militari, hanno consentito di individuare e bloccare il malfattore che, dopo essere stato accompagnato in caserma è stato denunciato in stato di libertà. (segue) (Rer)