Ostia: controlli carabinieri su territorio, tre persone denunciate e tre arrestate (5)

- Infine a Casal Palocco, a parziale conclusione di un’attività di indagine dei carabinieri della locale stazione, è stato identificato e denunciato in stato di libertà un 19enne di origine brasiliana. Il giovane è ritenuto responsabile, unitamente ad un'altra persone in corso di identificazione, di un’aggressione avvenuta nella giornata di ieri ai danni di un uomo a bordo di un autobus della linea 01. In particolare, due malfattori, dopo avere aggredito l’uomo ed essersi impossessati del suo borsello contenente poche decine di euro, si erano poi dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L’attività posta in essere dai carabinieri ha tuttavia consentito di rintracciare il 19enne, mentre sono tuttora in corso le attività volte all’identificazione del complice. (Rer)