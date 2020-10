Governo: Giacomoni (FI) su Mes, depositata risoluzione in Finanze, il no è contro buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, osserva: "Ecco le verità che si celano dietro i 'campioni' del no-Mes. Il Pandemic crisis support dell'Ue è vincolato ai soli investimenti in sanità, chi dice no vorrebbe soldi gratis da utilizzare come meglio crede, forse per 'finanziare' amici e clientele senza che nessuno possa aprir bocca. Il Pandemic crisis support dell'Ue - spiega Giacomoni in una nota - ha tassi vicini allo zero da restituire in 10 anni, gli altri strumenti no, chi si appella alla irrisorietà dell'aggravio di spesa per lo Stato dimostra di non saper ragionare come un 'buon padre di famiglia' che dovrebbe porre attenzione anche al singolo 'spicciolo', soprattutto se in una condizione debitoria enorme come quella italiana. Continuare a ripetere che il Pandemic Crisis Support dell'Ue rappresenti l'ultima ratio, ossia che 'lo chiederemo solo quando le casse dello Stato saranno vuote', significa mandare ai mercati un messaggio sbagliato, anche perché qualora vi si dovesse attingere allora sì che la 'speculazione' contro il nostro Paese si spingerebbe ai massimi livelli". (segue) (Com)