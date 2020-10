Governo: Giacomoni (FI) su Mes, depositata risoluzione in Finanze, il no è contro buon senso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giacomoni questa mattina ha depositato in commissione Finanze a Montecitorio una risoluzione per l'attivazione immediata del Mes sanitario. "Per semplificare, i 'campioni' del no-Mes - sottolinea - nutrono un'idiosincrasia nei confronti del buon senso e delle buone pratiche di governo, pensano che il miglior modo di amministrare consista nell'elargire prebende e alimentare clientele, considerano l'Europa una 'matrigna' pronta a bastonare e i mercati dei cerberi pronti ad azzannare. Per fortuna, il fantamondo dei no-Mes è mille miglia lontano dalla realtà. Tuttavia, quando si tende a reificare l'immaginazione, i danni possono essere enormi. Infatti, ieri sera il premier Conte ha implicitamente ammesso che per non avere problemi con la sua maggioranza, ha perso 4 mesi di tempo e 36 mld a tasso zero. Risultato? Gli ospedali e le terapie intensive al centro sud iniziano ad essere in difficoltà, per fare un tampone bisogna fare file di ore, i mezzi pubblici – conclude l'esponente azzurro – sono il primo 'veicolo' di contagio perché pochi e affollati. Insomma - conclude - i Conti non tornano o forse, tornano benissimo". (Com)