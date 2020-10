Ruby Ter: rinviata a 16/11 udienza per legittimo impedimento Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato rinviato al prossimo 16 novembre il processo Ruby ter dopo che i giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano hanno accolto, sospendendo i termini di prescrizione, l'istanza, depositata dall'avvocato Federico Cecconi, di legittimo impedimento dovuta alle condizioni salute legate all'età di Silvio Berlusconi, recentemente guarito dal coronavirus. La difesa del leader di Forza Italia ha presentato una richiesta di rinvio del dibattimento di almeno 20 giorni allegando della documentazione medica. La Procura, pur non opponendosi, ha fatto notare alla corte se questo "l'atteggiamento" dell'ex presidente del Consiglio presuma in futuro una sua partecipazione al processo dal momento che finora non si è mai presentato in aula. La prossima udienza del dibattimento, in cui sono imputati a vario titolo per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza Berlusconi e altre 28 persone, si svolgerà in una delle due aule allestite nei padiglioni della FieraMilanocity per consentire il rispetto delle norme sul distanziamento contro la diffusione del Covid-19.(Rem)