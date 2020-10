Nagorno-Karabakh: viceministro russo Bogdanov, presenza mercenari stranieri è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta discutendo nei contatti con i suoi partner turchi la questione della partecipazione di mercenari provenienti da Siria e Libia agli scontri armati nel Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, durante un briefing con la stampa. Secondo Bogdanov, per la Russia è inaccettabile la partecipazione di questi mercenari ai combattimenti in atto nella regione contesta fra Armenia e Azerbaigian. Il presidente siriano Bashar al Assad ha detto in precedenza in un'intervista all’agenzia di stampa “Ria Novosti” che i militanti siriani vengono trasferiti nel Nagorno-Karabakh e la Turchia sta usando terroristi dalla Siria e da altri paesi negli scontri in atto. Le autorità di Ankara hanno categoricamente smentito sinora tali accuse. A sua volta, il direttore del servizio di intelligence estera della Federazione Russa, Sergej Naryshkin, ha anche riferito che, secondo le informazioni in suo possesso, centinaia di mercenari di varie organizzazioni terroristiche internazionali che combattono in Medio Oriente stanno attivamente operando nella zona del conflitto. (Rum)