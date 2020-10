Imprese: Unicredit, al via programma approfondimento ecosistema innovazione israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come funziona l’ecosistema dell’innovazione israeliano, quali sono i percorsi comuni e i passaggi fondamentali che hanno determinato il successo di numerose start up israeliane, e la possibilità di replicare questi modelli di crescita e scale up in un contesto diverso. Per dare una risposta a questi quesiti e fornire quindi un ulteriore sostegno, il più concreto possibile, alle start up italiane nel loro processo di crescita, Unicredit ha organizzato il Bootcamp Tel Aviv. Stando al relativo comunicato stampa, il programma è dedicato a 20 imprenditrici che hanno preso parte in questi anni ad Unicredit Star Lab, la piattaforma di business della banca dedicata alle startup innovative, e si articola in una sessione di incontri, in programma dal 2 al 5 novembre da remoto, con i principali attori e talenti dell’ecosistema dell’innovazione israeliana. Verranno così approfondite le dinamiche che hanno portato Israele al primo posto mondiale per numero di società innovative pro capite e per la creazione di brevetti, con un mercato delle start up estremamente vivace e in grado di attrarre capitali (nel solo 2019 le start up e le società hi-tech israeliane hanno registrato oltre 500 deal di investimento, raccogliendo 8,3 miliardi di dollari, in crescita del 30 per cento rispetto al 2018). (segue) (Com)