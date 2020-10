Imprese: Unicredit, al via programma approfondimento ecosistema innovazione israeliano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bootcamp, prosegue la nota, sarà anche l’occasione per gli innovatori di presentare i propri progetti imprenditoriali ad un pubblico di corporate e investitori israeliani durante la pitch night di chiusura. Il programma è dedicato alle molteplici scale up e start up a “trazione femminile”, operanti nei settori Clean tech, Life science, Digital e Innovative Made in Italy, che sono state accompagnate dalla banca in questi anni con il programma Unicredit Start Lab. L’imprenditoria femminile, si legge nel comunicato, sta infatti acquisendo sempre maggior rilevanza anche nel segmento delle nuove tecnologie: tra le imprese innovative supportate da Unicredit la percentuale di aziende costituite e condotte da donne è costantemente cresciuta, fino a raggiungere il 25 per cento delle start up selezionate. “L’iniziativa unisce due tematiche di rilevanza strategica per Unicredit: le pari opportunità, diversità e inclusione, valori chiave su cui il nostro Gruppo sta lavorando con azioni mirate allo sviluppo e al sostegno alla diversità; e l’innovazione, tra i più efficaci vettori di crescita per l’economia e le società, e un pilastro delle azioni di Unicredit come dimostra il successo della nostra piattaforma di business”, ha commentato Francesco Giordano, Co-Ceo Commercial Banking Western Europe di Unicredit. (Com)