Diplomazia: Sereni, istituti di cultura italiana "strumento formidabile" da potenziare

- Gli istituti di cultura italiana nel mondo sono uno strumento "formidabile" di promozione che va potenziato. Lo ha detto la viceministra agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Marina Sereni, intervenuta alla cerimonia di inaugurazione della XX Settimana della Lingua italiana nel mondo, in corso in Farnesina. "Abbiamo una rete grande per promuovere una lingua che è un canale straordinario", ha detto Sereni, dicendosi convinta che "senza l'italiano e la creatività che ci caratterizza saremmo stati in maggiore difficoltà durante le prime fasi della pandemia di coronavirus". Per Sereni, lingua e creatività hanno dato agli italiani "una spinta e una capacità di reazione" maggiore in periodo Covid. (Res)