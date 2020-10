Moldova: squadra esperti Fmi terrà colloqui via conferenza sino al 27 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra di esperti del Fondo monetario internazionale (Fmi), guidato da Ruben Atoyan, terrà colloqui a distanza con le autorità della Moldova dal oggi e sino al 27 ottobre, dalla sede del Fmi a Washington via conferenza. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Moldpres". L'obiettivo è svolgere l'esercizio regolare di raccolta di informazioni sui recenti sviluppi economici, per essere informati sull'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del programma concordato con le autorità a livello di esperti. "Questo sarà supportato dall'Extended credit facility (Ecf) e dall'Extended financing mechanism (Eff) dovendo essere discusse anche le politiche promosse dalle autorità moldave per mantenere la stabilità macroeconomica e di bilancio, anche nel contesto del bilancio 2021", si legge in un comunicato dell'Fmi. (Rob)