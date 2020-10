Qatar-Bosnia: ministra degli Esteri Turkovic in visita a Doha, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri della Bosnia-Erzegovina, Bisera Turkovic, ha avuto un incontro con il vicepremier del Qatar e ministro della Difesa, Khalid bin Mohamed Al Attiyah. Lo riferisce una nota del ministero bosniaco degli Esteri, precisando che l'incontro è avvenuto ieri a Doha. I due interlocutori hanno espresso reciproco impegno nel proseguire la cooperazione bilaterale, nell'interesse di entrambi i paesi. La ministra Turkovic e il ministro Al Attiyah hanno convenuto che la Bosnia-Erzegovina e il Qatar sono interessati alla cooperazione in molte aree e che tutti gli ostacoli devono essere rimossi per migliorare le relazioni e sviluppare la collaborazione. Durante la visita in Qatar, Turkovic ha incontrato anche l'omologo Soltan bin Saad Al-Muraikhi. (Seb)