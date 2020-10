Germania: Covid, Soeder (Csu) per maschere obbligatorie in tutto il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte ai contagi da coronavirus in continuo aumento, in Germania dovrebbe essere introdotto su scala federale l'obbligo di indossare la maschera di protezione nelle zone a più alto rischio di infezione. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale, Markus Soeder, primo ministro della Baviera. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Soeder la maschera dovrebbe essere obbligatoria nelle scuole, nei luoghi pubblici a elevata frequentazione e al lavoro se le nuove infezioni sono più di 35 su 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni, e se non è possibile rispettare le norme sul distanziamento. (Geb)