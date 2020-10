Spagna: ministra Economia Calvino, nel quarto trimestre crescita Pil oltre 1,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo si aspetta nel quarto trimestre una crescita dell'economia superiore all'1,5 per cento. Lo ha affermato oggi in un'intervista radiofonica a "Rne" la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, anche se ha riconosciuto che non sarà della stessa intensità di quella stimata dal governo per il terzo trimestre a causa della nuova ondata di contagi di Covid-19. La ministra ha, tuttavia, rassicurato che questo rallentamento "non è un problema", perché mentre la ripresa economica si mantiene, la Spagna sarebbe "sulla strada giusta". (Spm)