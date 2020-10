Recovery fund: Madrid potrebbe rinunciare a 70 miliardi di prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo sembra intenzionato ad accettare i 72,7 miliardi di aiuti diretti non rimborsabili del Fondo per la ripresa dell'Unione europea rinunciando, almeno nel breve termine, ai quasi 70 miliardi di prestiti. Lo ha rivelato il quotidiano "El Pais" che ha consultato fonti della Moncloa (sede della presidenza del governo) e del ministero dell'Economia.La Commissione europea permette di contrarre prestiti fino al luglio 2023 e, pertanto, dall'esecutivo sembrano orientati a chiederli "se ne avremo bisogno per il periodo 2024-2026 per ridurre la crescita del debito pubblico. Una linea che potrebbe essere adottata anche da altri paesi come Portogallo, Italia e Francia. Come evidenziato da "El Pais", la poco chiara condizionalità associata ai fondi continua ad essere un deterrente, così come il sospetto che prima o poi Bruxelles chiederà di nuovo aggiustamenti ai paesi che hanno un "debito alle stelle" superiore al 100 per cento del Pil.Se il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, ha dichiarato di voler rinunciare ai prestiti ma di voler chiedere solo gli aiuti diretti, il governo spagnolo fino a questo momento è stato meno esplicito nella versione preliminare del Piano per la ripresa inviato la settimana scorsa a Bruxelles. "C'è meno incentivo a contrarre prestiti se i Paesi emettono debito a tassi di interesse molto bassi" in quanto "il rischio reale è che il macro-stimolo europeo sia molto più basso di quanto concordato a luglio e questo offuschi le prospettive economiche", ha affermato Lorenzo Codogno, ex dirigente generale al Dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia e delle Finanze italiano. (Spm)