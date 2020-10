Ue: Gelmini (FI) su Mes, in Paese serio saremmo in piena crisi di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, segnala che "ieri sera il presidente del Consiglio ha affermato senza tentennamenti che 'prendere il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) non ha senso'. Un'affermazione perentoria alla quale, in un Paese serio - continua la parlamentare in una nota -, sarebbe già seguita l'apertura formale di una crisi di governo. I partiti che hanno reso possibile la nascita di questo esecutivo - e cioè il Partito democratico e Italia viva - chiedono da mesi l'esatto contrario. Conte è stato almeno su questo chiaro e netto: a questo punto qualcuno dovrebbe prenderne atto e scegliere fra coerenza e poltrone". L'esponente di FI conclude: "Un'idea ce la siamo fatta su come finirà". (Com)