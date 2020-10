Repubblica Ceca: ministro Agricoltura positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura della Repubblica Ceca, Miroslav Toman, è risultato positivo al coronavirus. Lo comunica l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Sebbene diversi ministri siano già stati in quarantena per contatti avuti con soggetti contagiati, Toman è il primo membro dell'esecutivo di Praga a risultare positivo al virus. Mercoledì scorso ha partecipato a un incontro con il presidente ceco, Milos Zeman, al castello di Lany. Il portavoce presidenziale, Jiri Ovcacek, ha spiegato che in quell'occasione sono state osservate rigide misure di igiene e che il capo dello Stato non è a rischio di avere contratto il coronavirus. (Vap)