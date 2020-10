Iraq: al via visita del premier Kadhimi in Francia, Germania e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier iracheno, Mustapha al Kadhimi, ha dato il via alla visita in Europa che lo condurrà in Francia, Germania e Regno Unito. Lo riferisce il portale iracheno "Shafaq". Tappe della missione saranno Londra, Parigi e Berlino, dove verranno firmati accordi in vari settori, stando a una fonte del governo di Baghdad. Kadhimi è a capo di una delegazione di ministri e altre personalità che incontreranno funzionari e vertici politici dei tre paesi. La delegazione irachena includerà tra gli altri i ministri degli Esteri, Fuad Hussein, delle Finanze, Ali Allawi, della Difesa, Jumaa al Jubouri, del Petrolio Ihsan Abdul Jabbar, dei Trasporti, Nasser Hussein al Shibli, e il governatore della Banca centrale Mustafa Ghaleb.(Res)