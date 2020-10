Covid: Regno Unito, documento Nhs rivela situazione difficile negli ospedali di Manchester

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un documento trapelato dall'Nhs (il sistema sanitario britannico) a "The Guardian" rivela che l'area di Manchester starebbe vedendo rapidamente esaurirsi il numero di letti di ospedale disponibili nella zona, a causa del trattamento di persone con sintomi gravi di Covid-19. Almeno 3 ospedali sarebbero difatti già al completo, e nella giornata di venerdì almeno 211 dei 257 letti disponibili nella città e nel suo circondario sarebbero occupati. Oltre 110 pazienti sarebbero stati ricoverati con sospetta infezione da Covid-19 nelle 24 ore precedenti alla presentazione del documento ai capi dell'Nhs nella giornata di venerdì, mostrando l'intensa pressione a cui il sistema sarebbe sottoposto nell'area. Il numero di ricoveri da Covid-19 supererebbe le 520 unità. La rivelazione di questi dati arriva in un momento di grande scontro tra il sindaco di Manchester, Andy Burnham, e il governo centrale di Londra. La scorsa settimana infatti il sindaco si era rifiutato di implementare le restrizioni di livello 3 richieste da Downing Street, sostenendo non vi fosse un adeguato supporto economico per evitare il verosimile fallimento dell'economia locale in seguito alla loro implementazione. (Rel)