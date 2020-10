Terrorismo: media Algeri, Francia vuole deportare immigrati "radicali" in Algeria, Tunisia e Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese intende deportare più di 200 immigrati che rientrano nella categoria degli "islamisti radicali" nei loro paesi di origine, tra cui Algeria, Tunisia e Marocco, dopo l'uccisione di un insegnante di storia, Samuel Paty, a Conflans-Sainte-Honorine, un sobborgo di Parigi. Lo riferisce il quotidiano algerino "Echorouk". Secondo l’emittente radiofonica “Europe 1”, il ministro dell'Interno, Gérald Darmanan, ha chiesto ai governatori provinciali e ai sindaci durante un incontro di avviare l'espulsione di 231 immigrati che risiedono illegalmente in Francia e i cui nomi sono nelle liste dell'intelligence nella categoria degli islamisti radicali, sottolineato il quotidiano algerino. "Oltre 180 di questi immigrati sono attualmente in prigione, mentre il resto verrà arrestato in preparazione alla loro deportazione", ha detto “Europe 1”. I media francesi hanno affermato che il ministro dell'Interno ha chiesto al governo marocchino la scorsa settimana durante la sua visita nel Regno di ricevere nove immigrati in questa lista, e trasmetterà la stessa richiesta ad Algeria e Tunisia durante la sua prossima visita.(Ala)