Sudafrica: ministro della Salute positivo al Covid-19, "proseguire gli sforzi" contro la pandemia

- Il ministro della Salute del Sudafrica, Zweli Mkhize, è risultato positivo al Covid-19 insieme alla moglie May. Lo ha annunciato lo stesso Zweli in una dichiarazione, precisando che l'esito del tampone effettuato sabato è stato positivo e che primi sintomi sono apparsi. "Mi sentivo stranamente esausto e con il passare della giornata ho iniziato a perdere l'appetito. Mia moglie aveva la tosse, aveva le vertigini ed era estremamente esausta. Dati i suoi sintomi, il i medici le hanno consigliato di ricoverarla per metterla sotto osservazione e reidratarla", ha detto il ministro. Mkhize ha aggiunto che la settimana precedente alcuni dei familiari della coppia ed membri della squadra ministeriale sono stati a contatto, informandoli del loro caso ed invitandoli ad effettuare a loro volta un test. "Ora sono in quarantena a casa e sia io che mia moglie restiamo ottimisti sul fatto che ci riprenderemo completamente da questo virus", ha detto Mkhize. (segue) (Res)