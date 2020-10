© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi per la sindaca di Roma Virginia Raggi, il processo d’appello sul caso Marra. L’accusa dei pm, che hanno impugnato l’assoluzione in primo grado, è falso in atto pubblico per coprire il suo ex braccio destro Raffaele Marra nella promozione del fratello Renato. In teoria oggi stesso si potrebbe arrivare alla sentenza, ma non è escluso che il collegio o la procura generale riaprano l’istruttoria. (Rer)