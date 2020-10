Covid: De Palma (Nursing Up), 10 nuovi contagi tra infermieri, guerra è ricominciata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cosa sta succedendo? Cosa dobbiamo sapere che non sappiamo?", si chiede De Palama. "Perchè se al Sud le carenze strutturali potrebbero portare a tragiche conseguenze, anche al Nord riesplodono, tra le corsie, carenze mai del tutto risolte. Gli infermieri italiani sono di nuovo in trincea. In fondo lo sapevamo: la tregua era solo temporanea. L'armistizio con il nemico era destinato a non durare a lungo. E allora ai 'governanti' diciamo: lasciateci fare quello che sappiamo fare meglio: difendere la salute dei cittadini. Ma non fateci combattere disarmati e a mani nude. E soprattutto diciamo basta a quelle pacche sulla spalla che suonano come una presa in giro e fanno più male di qualsiasi patologia da debellare. Gli infermieri italiani, e tra questi quei 2.000 che erano in piazza, al Circo Massimo, lo scorso 15 ottobre stanno aspettando le vostre risposte. Gli infermieri italiani ci mettono ancora una volta la faccia e sono pronti ad affrontare di nuovo il nemico", conclude De Palma. (Com)