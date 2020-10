Romania: presidente Iohannis partecipa a Iniziativa dei Tre Mari in videoconferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis partecipa oggi al vertice virtuale e al Forum web dell'Iniziativa dei Tre Mari, organizzati dall'Estonia in videoconferenza. Secondo un comunicato dell'amministrazione presidenziale di Bucarest, in occasione del Vertice sarà presentato anche un rapporto sulla connettività intelligente. L'Iniziativa dei Tre Mari è una piattaforma politica a livello presidenziale che riunisce i 12 stati Ue tra il Baltico, l'Adriatico e il Mar Nero - Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia. L'Iniziativa si prefigge lo sviluppo economico degli stati della regione, tramite l'incentivazione dell'interconnettività in tre settori principali - trasporti, energia e digitale, e l'aumento della convergenza reale tra gli stati Ue, contribuendo così al consolidamento dell'unità e coesione dell'Ue. (Rob)