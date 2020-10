Roma: tenta di sradicare crocifisso in chiesa e aggredisce parroco e agenti, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in chiesa e tenta di sradicare il crocifisso poi aggredisce il parroco e gli agenti intervenuti. È accaduto ieri, alle 17 circa, nella chiesa di "S.Giovanni Maria Vianney", alla Borghesiana, Roma. L'uomo, identificato per C.B., pugliese di 46 anni, con precedenti, ha prima provato a portare via il crocefisso e poi, quanto il parroco è intervenuto per fermarlo, ha iniziato a colpirlo al volto con un pugno e successivamente, con una spinta, ha tentato di farlo cadere a terra. A quel punto il sacerdote con l'aiuto di un suo collaboratore, è riuscito ad accompagnare l'uomo all'esterno ma questo, in escandescenza, ha iniziato a scalciare contro la porta della chiesa. (segue) (Rer)