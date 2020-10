Roma: Raggi, ho partecipato a Bici in rosa per la lotta contro il cancro al seno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri mattina, in occasione di Via libera, ho partecipato insieme a tanti cittadini a Bici in rosa, l’iniziativa del Campus Bio-Medico per la lotta contro il cancro al seno. Una pedalata per ricordare quanto sia importante la prevenzione, prendersi cura di se stessi e mantenere uno stile di vita corretto". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Con magliette e mascherine rosa, abbiamo attraversato tutti insieme via dei Fori Imperiali, via del Corso, fino a piazza del Popolo e siamo tornati indietro. Una bella occasione di festa all’interno di Via Libera, la manifestazione organizzata da Roma Capitale, che prevede la chiusura dalle 10 alle 19 di oltre 15 chilometri di strade tra centro, Esquilino, Tiburtina, Termini, Pinciano e Prati, formando un unico percorso ciclopedonale. Una domenica mattina dedicata alla mobilità dolce, per girare la città a piedi e in bicicletta, in modo sostenibile", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)