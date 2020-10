Italia-Egitto: InOltre a Raggi, ritardo ingiustificato su ritratto Zaki in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 3 settembre scorso l'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità l'affissione per 30 giorni del ritratto di Patrick Zaki realizzato dall'artista romana Francesca Grosso per l'iniziativa di solidarietà promossa in più parti d'Italia dalla nostra associazione InOltre alternativa progressista". Lo scrive in una nota l'associazione rivolgendosi al comune di Roma. "La città di Milano, la regione Campania, il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna hanno provveduto all'affissione con maggiore tempestività nonostante un periodo inferiore di preavviso. Dopo più di un mese riscontriamo ingiustificati ritardi, nonostante due richieste protocollate, diversi comunicati stampa da parte del gruppo Pd in assemblea capitolina, dopo diversi solleciti alla consigliera m5s Gemma Guerrini e diverse telefonate all'ufficio cerimoniale. Chiediamo formalmente spiegazioni ufficiali riguardo questi ritardi e assenza di spiegazioni plausibili, questa inazione e inerzia disattendono quanto deciso dall'Assemblea Capitolina", continua la nota. "In assenza di risposta affermativa ad oggi spediremo comunque la stampa ritratto all'ufficio cerimoniale realizzato a nostre spese perché venga affissa sulla facciata di Palazzo Senatorio. Riteniamo grave questa disattenzione da parte del Comune di fronte alla vicenda delicata di un nostro coetaneo ancora recluso che si è vista prorogata la sua detenzione. La città di Roma non si merita questa carenza di sensibilità, ci aspettiamo un sussulto morale nei prossimi giorni e che questa attesa trovi motivazioni adeguate", conclude l'associazione InOltre. (Com)