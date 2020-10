Arabia Saudita: chi è la donna nominata dal re Salman come assistente del Consiglio della shura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re saudita Salman Abdulaziz ha emesso un ordine reale che nomina Hanan Al-Ahmadi come assistente del presidente del Consiglio della shura. Al-Ahmadi è la prima donna saudita a ricoprire una posizione di leadership nel Consiglio della shura, un’accademica saudita specializzata in economia e gestione della salute, e una delle prime donne nominate nel Consiglio della shura sette anni fa. Hanan ha ottenuto molti prestigiosi incarichi scientifici e pratici, ed è un co-professore di gestione della salute presso l'Institute of Public Administration, membro del Board of Trustees del Riyadh Economic Forum, l'Editorial Board del Journal of Public Administration e il Scientific Council of the Institute of Public Administration, e un membro del Consiglio di amministrazione della Saudi Society for Management, e ha partecipato alla partecipazione di molti commissioni speciali e parlamentari del Consiglio della shura(Res)