Migranti: nel 2019 in Italia 6,3 milioni di persone nate all'estero. I dati Ocse

- Nel 2019 in Italia vivevano 6,3 milioni di persone nate all'estero, di cui il 54 per cento donne. È quanto emerge dal rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) "Prospettive delle migrazioni nazionali 2020". Il dato rappresenta il 10 per cento della popolazione e registra un aumento dell'8 per cento dal 2009. La Romania (16 per cento), l'Albania (8 per cento) e il Marocco (7 per cento) sono stati i primi tre paesi d'origine.Nel 2018 l'Italia ha accolto 239 mila nuovi immigrati per soggiorni di lunga durata o a titolo permanente, il 10,1 per cento in più rispetto all'anno precedente. La cifra include per il 24,2 per cento immigrati ammessi a titolo di libera circolazione, il 3,5 per cento di lavoratori immigrati, il 57,4 per cento di membri di famiglie e il 12,8 per cento di migranti umanitaria. Circa 3.200 permessi sono stati consegnati a studenti in mobilità internazionale inscritti all'insegnamento superiore, mentre altri 6.900 sono stati consegnati a lavoratori immigrati temporanei o stagionali.La Romania, il Brasile e Albania sono i primi tre paesi d'origine del 2018. Tra i primi quindici, invece, su base annuale l'India è quello che registra l'aumento più importante, con 3.300 persone in più, mentre la Nigeria è quello con il calo più significativo (-5.500). Nel 2019 c'è stato un calo del 34,5 per cento del numero di persone che ha presentato una prima richiesta d'asilo in Italia, per un totale di circa 35 mila. La maggior parte di loro proviene dal Pakistan (7.300), da El Salvador (2.500) e dal Perù (2.400). (Frp)