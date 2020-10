Spagna: "El Pais", governo potrebbe rinunciare a 70 miliardi prestiti del Recovery fund (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, ha dichiarato di voler rinunciare ai prestiti ma di voler chiedere solo gli aiuti diretti, il governo spagnolo fino a questo momento è stato meno esplicito nella versione preliminare del Piano per la ripresa inviato la settimana scorsa a Bruxelles. "C'è meno incentivo a contrarre prestiti se i Paesi emettono debito a tassi di interesse molto bassi" in quanto "il rischio reale è che il macro-stimolo europeo sia molto più basso di quanto concordato a luglio e questo offuschi le prospettive economiche", ha affermato Lorenzo Codogno, ex dirigente generale al Dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia e delle Finanze italiano. (Spm)