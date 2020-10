Covid: Galli (Sacco), trovare presto spazi per chi non può fare quarantena a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è l’assoluta necessità di reperire molto presto ambiti dove poter tenere in quarantena le persone che non possono stare in quarantena a casa. Persone positive che non possono stare a casa a infettare gli altri in appartamenti piccoli”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Servono anche luoghi – ha aggiunto - dove mettere le persone nel momento negativo dei primi giorni di infezione nel caso in cui non ci sia necessità di ricovero in ospedale, perché questi saranno rapidamente in sofferenza o lo sono già. Gli ospedali non possono tornare nella situazione di non poter garantire l’assistenza a pieno regime alle altre patologie, che non vanno in sciopero durante le epidemie”.(Rem)