Covid: Galli (Sacco), scelte De Luca molto logiche, anche su scuola

- Sto con il governatore della Campania per le posizioni che ha preso, molto decise ma molto logiche, anche sulla scuola”. Così a Buongiorno, su Sky TG24, Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “La Campania – ha spiegato - è una regione molto popolosa, con un sistema sanitario che ha delle eccellenze, ma che rischia di trovarsi davanti a una challenge superiore alle sue forze. Questo non riguarda solo la Campania, siamo onesti e logici, in ogni caso è in una situazione in cui essere estremamente prudenti e intervenire con decisione è importante” (Rem)