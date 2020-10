© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il detonatore della forte ripresa dei contagi “è stata l’estate sciagurata in cui molti hanno ritenuto di poter fare come se l’infezione non esistesse più. Le scuole sono state un modesto amplificatore successivo, ma nella globalità della ripresa di tutte le attività”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. (Rem)