Cile: anniversario delle proteste, giornata di celebrazione conclude con scontri, incendi e saccheggi (2)

- Gli incidenti, segnala "La Tercera", hanno messo in ombra una giornata trascorsa perlopiù in un clima di festa con giovani, gruppi sociali e intere famiglie che brandivano bandiere e striscioni a favore di una maggiore uguaglianza sociale e scandivano la frase che è diventata il motto dei disordini: "Il Cile si è svegliato". Le proteste iniziate lo scorso anno hanno provocato la morte di 36 civili nel contesto delle manifestazioni. Si tratta, secondo la ricostruzione fatta da diversi organismi per i diritti umani tra i quali l'Alto commissariato delle Nazioni Unite, di vittime nella maggior parte dei casi di un eccesso dell'uso della forza da parte di esercito e polizia. Secondo stime del governo d'altra parte le proteste hanno causato danni alle infrastrutture per circa 4,6 miliardi di dollari. La celebrazione cade ad una settimana dal referendum di domenica prossima, 25 ottobre, occasione nella quale per gli analisti circa due terzi degli elettori cileni si esprimeranno a favore di una nuova Costituzione, richiesta centrale dei manifestanti che lamentano l'aumento del costo della vita, stipendi troppo bassi, servizi pubblici scadenti ed una forte diseguaglianza sociale. (Abu)