Bolivia: elezioni presidenziali, Luis Arce si impone con oltre il 50 per cento delle preferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Movimiento al socialismo (Mas), Luis Arce, sarà il nuovo presidente della Bolivia. Il rappresentante del partito dell'ex presidente Evo Morales insieme al candidato a vice David Choquehuanca, hanno secondo gli exit poll ottenuto oltre il 50 per cento delle preferenze degli elettori, aggiudicandosi in questo modo la vittoria al primo turno alle elezioni presidenziali tenute questa domenica nel paese. L'irreversibilità del risultato che mette fine ad oltre un anno di crisi politica ed istituzionale è stata riconosciuta dalla stessa presidente ad interim, Jeanine Anez, tra i più ferrei oppositori di un ritorno al governo del Mas. "Ancora non abbiamo i dati ufficiali ma per le informazioni che abbiamo il signor Arce e il signor Choquehuanca hanno vinto le elezioni. Mi congratulo con i vincitori e chiedo loro di governare pensando nella Bolivia e nella democrazia", ha scritto Anez in un messaggio social rilasciato alle 00:37 di lunedì ora locale. "Abbiamo recuperato la democrazia e la speranza, il nostro impegno sarà quello di governare per tutti i boliviani senza odio", ha dichiarato da parte sua Arce. (Brb)