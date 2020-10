Corea del Sud: cala il consenso al Partito democratico del presidente Moon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal Partito democratico di Corea, principale formazione di governo della Corea del Sud, è calato del 3,4 per cento la scorsa settimana rispetto alla settimana precedente, per effetto delle indiscrezioni relative al coinvolgimento di membri del partito in uno scandalo finanziario. E’ quanto emerge dal sondaggio settimanale di Realmenter pubblicato dal quotidiano “Korea Herald”. Il consenso goduto dal partito del presidente Moon Jae-in cala dunque al 32,2 per cento, mentre sale il consenso al principale partito dell’opposizione sudcoreana, il partito Potere dei nazionali, il cui consenso è aumentato dello 0,7 per cento, al 29,6 per cento. (Git)