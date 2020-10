Usa: incendi in Utah e Colorado, migliaia gli sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati Usa di Colorado e Utah hanno ordinato nuove evacuazioni, in risposta alla propagazione degli incendi nel territorio di quegli Stati. Due vasti roghi, battezzati Range Fire e Fire Canyon Fire, hanno già devastato oltre 1.500 ettari di terreno boschivo, a al momento avanzano praticamente incontrastati. Secondo le autorità, almeno il secondo dei due roghi è doloso. Quasi 900 abitazioni a rischio sono già state evacuate dalle autorità. Per il momento non si segnalano feriti o decessi. Le fiamme divampano ormai da mesi negli Stati Uniti Occidentali, non solo in California, ma anche in Arizona, dove il rogo noto come “Horse Fire” ha consumato in meno di una settimana oltre 8.500 ettari di terreno. (Nys)